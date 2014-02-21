"سيتي سكيب": 30 ألف وحدة عقارية تسلم بدبي في 2014

قالت مجموعة سيتي سكيب إن شركات التطوير تسلم ما بين 25 و30 ألف وحدة عقارية خلال العام الحالي، نصفها في مناطق دبي مارينا ودبي سبورت سيتي والخليج التجاري وواحة دبي للسليكون.

من جهته، قال ووتر مولمان، رئيس المجموعة، إن سوق العقارات في الإمارات في وضعية قوية مع تراجع دور المضاربين، واعتماد القطاع بشكل أكبر على الطلب الحقيقي من قبل المستخدم النهائي، بحسب صحيفة "الاتحاد".

وأوضح أن النمو في سوق العقارات في الإمارات ودبي مدعوم ببنية أساسية راسخة، بما فيها النمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% عام 2013، والثقة العالية للمستهلكين، وتزايد عدد السكان، وسمعة الدولة والاستقرار الأمني.

وأوضح مولمان أن دور المضاربين تراجع لكنه لا يزال موجوداً، داعياً إلى وضع آليات فاعلة للتحكم بشكل أفضل بمجريات السوق، وضمان استدامة النمو الحالي، وتشجيع الاستثمارات طويلة الأمد بدلاً من المضاربين الباحثين عن استثمارات للربح السريع.

وقال إن دائرة الأراضي والأملاك بدبي حالياً تعمل على التحكم بشكل أفضل بالسوق، وتوفر مناخاً استثمارياً أكثر استدامة وجذباً، لا سيما بعد فوز الإمارة باستضافة معرض إكسبو 2020.