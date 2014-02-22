السعودية تسرع استقبال طلبات الدعم السكني للمواطنين

شرعت وزارة الإسكان السعودية، بوضع قواعد محددة توفر آليات هدفها الاستعجال بتلقي طلبات "الدعم السكني" التي سيجري استقبالها بعد أسبوعين في الثامن من مارس المقبل لطالبي السكن من السعوديين والسعوديات.

وقال الخبير العقاري خالد الربيش لـ "العربية.نت" إن الدعم السكني وفقا لما أعلنته الوزارة، يتضمن منح أراض مطورة أو أراض مطورة وقرض، أو سكن جاهز، وهذا يعتمد على قدرة الوزارة في توفير ما يطلبه المتقدمون للحصول على الدعم، موضحا أن لدى الوزارة بعض الوحدات الجاهزة أو الأراضي المطورة وفي حال عدم توفر أي من الخيارين تمنح الوزارة قرضا لصاحب الطلب.

وأوضح أن من بين الشروط العامة، أن يكون عمر مقدم الطب 25 عاما فما فوق، وأن يكون متزوجا ويتقاضى راتبا شهريا يزيد على 3000 آلاف ريال سعودي، معتبرا هذه الشروط حصرت نطاق المستفيدين ومهدت لأن تكون الخيارات أكثر وضوحا.

وأضاف البيش، أن هذه المنحة عبارة عن قرض حسن، بدون فوائد توفره الحكومة إلى طالبي الدعم السكني، وعليه أن يقوم بسدادها في المستقبل على أقساط ميسرة، تجعل هذه المبادرة تساهم في حل المشكلة الإسكانية.

500 ألف ريال قرض حسن ومستويات ثلاث للدعم

وحددت الوزارة أسعار قيمة الوحدة السكنية ضمن المشاريع التي تشيدها بـ 500 ألف ريال، في حين تراوحت قيمة الأراضي، ضمن مشاريع أرض وقرض بين 50 الف ريال إلى 150 ألف ريال.

وحددت الوزارة أسعار قيمة الوحدة السكنية، ضمن المشاريع التي تشيدها بـ 500 ألف ريال، في حين ترواحت قيمة الأراضي، ضمن مشاريع أرض وقرض، بين 50 الف ريال الى 150 ألف ريال.

وتقسمت الخيارات إلى ثلاثة مستويات، الأول 75 ألفاً و100 ألف و150 ألف ريال للأرض السكنية البالغة مساحتها 350 و375 و400 ألف متر مربع على التوالي.

ويأتي المستوى الثاني، بـ 100 ألف و125 ألف ريال للأرض السكنية على مساحة 400 و500 متر مربع على التوالي، في حين يمنح المستوى الثالث 50 ألف ريال للأرض البالغة مساحتها 500 متر مربع.

ويجري اقتطاع 25% من قيمة القرض أو قيمة الوحدة السكنية، من راتب المتقدم شهريا.

وقامت الوزارة باستثناء السعوديات غير المتزوجات من شرط العمر، إلى جانب إتاحة الفرصة لهن لتقديم الطلبات ضمن طلب الأسرة للحصول على الدعم السكني، وبالتالي تحصل الفتاة على أولوية قصوى في الحصول على الدعم السكني.

الاستمارة الإلكترونية أسهل الطرق للحصول على الدعم

ووفرت الوزارة نماذج، للطلبات التي تشمل كامل منتجات الدعم السكني: الأرض والقرض والوحدات السكنية، عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لملء الطلبات في (موقع "إسكان" الإلكتروني).

وطلبت الوزارة من الراغبين في الحصول على الدعم، تجهيز بطاقة الأحوال المدنية أو دفتر العائلة وتعبئة الحقول الظاهرة في الصفحة وهي: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ورمز التحقق، لتصل، لصاحب الطلب، بعد ذلك رسالة نصية على الجوال المسجل تتضمن آخر أربعة أرقام من الهوية وكلمة المرور.

وتشمل استمارة طلب الدعم السكني، على أربعة مراحل كل منها يختص بجمع بيانات خاصة بمقدم الطلب مثل المستوى التعليمي، والاحتياجات الخاصة أو الأمراض المستعصية، ورقم المستفيد لدى الشؤون الاجتماعية.

ومن بين البيانات المطلوبة عدد أيام الإقامة خارج المملكة خلال آخر 12 شهرا بالأيام، وهل سبق وأن تملك مقدم الطلب مسكنا ضمن برنامج دعم سكني حكومي أو خاص.

وتختص المرحلة الثانية، بمعلومات الأسرة: صلة القرابة (زوجة، ابن، ابنة)، ورقم الهوية ورقم الإقامة وتاريخ الميلاد ورقم المستفيد لدى الشؤون الاجتماعية.

وتشتمل المرحلتان الثالثة والرابعة على بيانات: مالك العقار، وملكية العقار والمستندات المطلوبة؛ عقد الإيجار (في حال اختيار إيجار)، فاتورة الكهرباء، فاتورة المياه، بحيث توفر هذه الطريقة الإلكترونية في تقديم الطلبات الكثير من العناء على طالبي الدعم السكني، في مختلف مناطق المملكة.

وتتصل المرحلتان الخامسة والسادسة والسابعة ببيانات طالبي التمويل السكني، مثل نوع القرض، اسم الجهة الممولة، قيمة القرض الأساسي، المبلغ المتبقي، القسط الشهري، سبب القرض، ومبلغ الالتزام المالي الشهري، إلى جانب ترتيب الأولويات في الحصول على الدعم إما بأرض وقرض أو قرض أو أرض أو وحدة سكنية.