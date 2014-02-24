المؤشر العقاري السعودي يسجل 8.3 مليار ريال في أسبوع

بلغ حجم المبالغ المتداولة للمؤشر العقاري الأسبوع الماضي أكثر من 8.3 مليار ريال، بحسب التقرير الأسبوعي الصادر من وزارة العدل اليوم، منخفضاً بنسبة 6.9%.

وأظهر التقرير الأسبوعي ارتفاعاً في كتابات العدل الأولى بمكة المكرمة بقيمة تجاوزت 1.9 مليار ريال، بنسبة تبلغ 94.7%، ومحافظة جدة بإجمالي تجاوز مليار ريال بنسبة ارتفاع 148.2%، والدمام بقيمة تجاوزت 592 مليون ريال بنسبة 13.7%.

كما كشف التقرير انخفاضاً في كتابات العدل الأولى بمنطقة الرياض إذ بلغ إجمالي الصفقات 1.6 مليار ريال بنسبة تراجع63%، والمدينة المنورة بإجمالي بلغ 544 مليون ريال بنسبة 0.16%، والإحساء بلغت أكثر 133 مليون ريال بنسبة 76%، والطائف بقيمة 79 مليون ريال بنسبة 18%.