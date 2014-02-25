السعودية: سداد الإيجار إلكترونياً سيدخل حيز التنفيذ

أكد مشاركون خلال لقاء نظمته وزارة الإسكان السعودية بالتعاون مع غرفة الشرقية، أمس الاثنين، للتعريف بالشبكة الوطنية لخدمات الإيجار، أن خاصية سداد الإيجار الإلكتروني ستكون متاحة عبر موقع "إيجار" خلال الفترة المقبلة، مما يسهل معرفة تفاصيل العلاقة بين صاحب الملك أو الوسيط والمستأجر.

وأوضح المشرف على إدارة الدراسات والبحوث في وزارة الإسكان، علي بن عطية آل جابر، خلال اللقاء، أن نظام "إيجار" سيحكم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار، كما أن تفعيل الوسيط يتطلب الكثير من البيانات المطلوبة، مثل الرخص المطلوبة، وأن يكون من ضمن النشاط تأجير الوحدات السكنية، وأن تكون سارية المفعول ومشتركاً في نظام شموس، لافتاً إلى أن منصة إيجار الإلكترونية ستسهم في إيجاد التوازن المطلوب بين العرض والطلب، وتوفر الثقة بين أطراف العملية، مما ستكون له انعكاسات إيجابية على الاستثمار في القطاع العقاري ومعرفة الإحصاءات.

من جانبه، أبان مندوب شركة "علم"، صالح بن سليمان الحزاب، أن خاصية السداد لقيمة إيجار المسكن ستكون متوفرة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن هناك اجتماعات دورية بين الوزارة والشركة ومؤسسة النقد، قطعت شوطاً كبيراً في سبيل إنجازه، مشيراً إلى أن النظام سيقضي على الكثير من السلبيات الموجودة في سوق العقار، خصوصاً فيما يتعلق بالسداد، حيث سيكون لكل مستأجر سجل خاص بالسداد.

وأضاف أن نظام "إيجار" سيخلق منافسة نوعية في قطاع الاستثمار العقاري، كما أنه سيعمل على توفير البيانات والمعلومات الإحصائية التي تساعد على فهم حركة القطاع.