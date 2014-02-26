استقبال طلبات الدعم السكني بالرياض خلال شهرين

أكد وزير الإسكان السعودي، الدكتور شويش الضويحي، أن بدء استقبال طلبات "الدعم السكني" بمختلف منتجاته وهي الأرض والقرض والوحدات السكنية سيكون في الموعد المحدد له بداية الشهر المقبل.

وتوقع الضويحي بتصريحات لصحف سعودية، خلال المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل، أن يكون التقديم مفتوحاً للجمهور بمدينة الرياض لمدة شهرين، وبعدها تبدأ فترة التحقق، ومن ثم التوزيع حسب المنتجات الأربعة الموجودة.

وقال إن المساكن التي تمنحها وزارة الإسكان لا يمكن منحها لأي شخص ولا نقل ملكيتها أو السكن فيها من غير المستفيد، حتى وإن كان أخاً أو من أقارب المستفيد، ولمدة 10 سنوات، حتى سداد أقساطها كاملة.

وكشف عن اعتزام الوزارة إصدار تنظيم خاص بتأجير الوحدات السكنية، ليستطيع مالك السكن في حالة انتقاله إلى مقر عمل في مكان آخر تأجير مسكنه.

وأشار وزير الإسكان إلى أن الوزارة تركز على التوسع الأفقي في المساكن التي ستوزعها، مؤكداً أن آلية التوزيع عالجت مشكلة التمايز الطبقي في تلك المساكن.