مبيعات المنازل بأميركا ترتفع لأعلى مستوى منذ الأزمة

ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة التي تقطنها أسرة واحدة في الولايات المتحدة في يناير لأعلى مستوياتها في خمسة أعوام ونصف العام وهو ما قد يساهم في تهدئة المخاوف من ركود حاد في سوق الإسكان.

وقالت وزارة التجارة الأميركية إن المبيعات قفزت 9.6% إلى مستوى سنوي معدل موسميا قدره 468 ألف وحدة مسجلة أعلى مستوى من نوعه منذ يوليو 2008 أي منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية.

وقفزت المبيعات في شمال شرق الولايات المتحدة 73.7% مسجلة أعلى مستوياتها في سبعة أشهر بينما ارتفعت الصفقات في الجنوب 10.4% مسجلة أعلى مستوياتها.