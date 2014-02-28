نخيل تطلق قسائم سكنية بـ"جميرا بارك" في مزاد عقاري

تنظم شركة نخيل الإماراتية، الثلاثاء المقبل، مزادها الثاني، بطرح المزيد من القسائم السكنية في "جميرا بارك" بعد نجاح الأول.

وبحسب بيان صحافي، قالت "نخيل"، استجابة للطلب المتزايد، ستقوم الشركة بطرح مجموعة جديدة من القسائم السكنية التي تتراوح مساحتها من 7750 إلى 8700 قدم مربعة، وذلك في "جميرا بارك"، حيث سيفتح باب التسجيل في المزاد للمستثمرين اعتباراً من بعد غد الأحد.

يشار إلى أن المزاد الذي نظمته شركة "نخيل" هذا الأسبوع، والذي طرحت فيه 8 من القسائم السكنية في مشروع "جميرا بارك"، بلغت حصيلته حوالي 34 مليون درهم، وبسعر أكثر من 500 درهم للقدم المربعة.

وقال متحدث باسم الشركة: "لقد لمسنا استجابة كبيرة للمزاد الذي أطلقناه مؤخراً، نحن نستعد لاستقطاب المزيد من الاهتمام، وذلك عندما يفتح المزاد مرة أخرى الثلاثاء القادم.

ويتربع مشروع "جميرا بارك" على مساحة قدرها 350 هكتاراً، ويتضمن 3000 وحدة سكنية تقريباً عند اكتماله، ويضم 1795 فيلا فاخرة أنجزتها "نخيل"، إضافة إلى 800 فيلا تقريباً هي قيد الإنشاء، إضافة إلى المركز المجتمعي الجديد الذي تبلغ مساحته 114 ألف قدم مربعة ويضم ردهة للمطاعم وسوبر ماركت و30 متجراً تقريباً من متاجر التجزئة والمقاهي، والتي تجري فيها حالياً أعمال التركيب والتشطيبات النهائية، حيث من المتوقع افتتاح المركز منتصف 2014.