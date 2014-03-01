404 ملايين ريال قيمة مشاريع تطوير غرب الدمام

قالت أمانة المنطقة الشرقية إنها تنفذ مشاريع للبنى التحتية في منطقة غرب الدمام، والتي تعد من المناطق التي تحظى باهتمام واسع، نظراً لتسارع التنمية فيها، بمبلغ إجمالي للمشاريع يصل إلى 404 ملايين ريال.

وأوضح محمد الصفيان، مدير عام إدارة العلاقات العامة بأمانة المنطقة الشرقية، أن بلدية غرب الدمام تشهد تنفيذ 12 مشروعاً للطرق، بقيمة 156 مليون ريال إلى جانب مشاريع لشبكات المياه بقيمة 68 مليون ريال.

وقال الصفيان إن نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذ حالياً في بلدية غرب الدمام تراوحت بين 75 - 100%، مشيرا إلى تخصيص موازنة بقيمة 10 ملايين ريال لمشاريع استكمال بلدية غرب الدمام، وإنشاء وتجميل الميادين فيها.