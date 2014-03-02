طرح مناقصة لإنشاء منتجع بجزيرة السعديات بمليار درهم

كشف سامي الخويطر مدير إدارة المشاريع بمكتب الشيخ سرور بن محمد آل نهيان أن الإدارة طرحت مناقصة لإنشاء منتجع جديد بجزيرة السعديات، يضم 300 غرفة و10 فلل فندقية بإدارة مجموعة جميرا الدولية، وبتكلفة مبدئية قدرها مليار درهم.

وتوقع الخويطر البدء في تنفيذ المشروع خلال 6 أشهر، على أن ينجز خلال 3 سنوات، وفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

من جانب آخر، باشرت إدارة المشاريع الأعمال الإنشائية لتطوير المرحلة الثالثة من مركز أبوظبي التجاري "أبوظبي مول" بمنطقة النادي السياحي.

وقال الخويطر إن المشروع يتألف من مبنى سكني يضم نحو 190 شقة متنوعة بغرفة إلى 3 غرف، إضافة إلى 300 شقة مفروشة، موضحاً أن التكلفة المبدئية للمشروع تقدر بنحو 800 مليون درهم. وتوقع الخويطر إنجاز الأعمال الإنشائية بالمرحلة الثالثة خلال 3 سنوات.

وأوضح أن المرحلة الأولى من المشروع تم تنفيذها خلال الفترة من عام 1996 إلى عام 2000، وتم خلالها إنجاز المول التجاري، فيما ضمت المرحلة الثانية فندق روتانا بيتش، إضافة إلى إنجاز الأبراج أعلى المول. وأوضح أن إدارة المشاريع بمكتب الشيخ سرور بن محمد آل نهيان تنفذ العديد من المشاريع منذ سبعينات القرن الماضي، مشيراً إلى الاهتمام بدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة بجميع القطاعات العقارية المختلفة سواء السكنية أو التجارية أو الفندقية.