تراخيص التمويل في السعودية تبشر بطفرة عقارية مرتقبة

قال خبراء اقتصاديون لــ"العربية. نت" إن حصول مؤسسات كبرى في السعودية على التراخيص اللازمة لممارسة أعمال التمويل العقاري يؤكد أن "عملية تنفيذ نظام الرهن العقاري تتم بسلاسة كبيرة، وأن هذه المؤسسات استوفت الشروط اللازمة التي وضعتها مؤسسة النقد العربي السعودي".

وأصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي أمس ثمانية تراخيص لشركات وبنوك محلية لممارسة أنشطة التمويل في المملكة، في الوقت الذي يعتقد خبراء اقتصاديون أن السوق العقاري يشهد تحولات كبيرة ربما تقود إلى طفرة جديدة بفضل نظام الرهن العقاري الذي صدر مؤخراً.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك قوله إن التراخيص الثمانية الجديدة شملت شركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي ومجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري وشركة اليسر التي تم الترخيص لها بممارسة أنشطة الإيجار التمويلي وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التمويل الاستهلاكي. كما شملت التراخيص البنك السعودي الفرنسي وبنك البلاد ومصرف الراجحي والشركة السعودية لتمويل المساكن "سهل".

وتوقع الخبير العقاري السعودي الدكتور علي بوخمسين أن "يشهد السوق العقاري قفزة جديدة وانتعاشة بهذه التراخيص"، مشيراً إلى أن "هذه التراخيص ستؤدي إلى قفزة في السوق، لأن هناك طلبا عاليا على المساكن مع عدم توفر سيولة كافية لدى المشترين".

وقال بوخمسين في تصريحاته لــ"العربية نت" إن الترخيص لشركات التمويل إلى جانب البنوك ينعكس إيجاباً أيضاً على البنوك، ويوسع دائرة المستفيدين من خدمات التمويل العقاري من السعوديين في المملكة.

وانتهى بوخمسين إلى القول إن "هذه التراخيص ستنعش السوق بكل الأحوال".

ويتفق الخبير الاقتصادي السعودي الدكتور عبد الوهاب أبو داهش مع بوخمسين في الكثير مما ذهب إليه، إلا أن أبو داهش يرى أن "علينا معرفة كم رؤوس الأموال الجديدة التي دخلت إلى السوق وما آلية عملها حتى نتمكن من تحديد حجم الانتعاش الذي ستتسبب به للسوق العقاري في المملكة"، مشيراً في حديثه لــ"العربية نت" إلى أن الذين حصلوا على تراخيص الآن كانوا يعملون في السوق سابقاً، وما فعلوه الآن هو تصويب أوضاعهم بحسب نظام الرهن العقاري والقوانين الجديدة في المملكة.

لكن أبوداهش يؤكد أن هذه التراخيص تعني أن عملية تنظيم السوق تتم بسهولة ويسر وسلاسة، وأن أنشطة التمويل العقاري التي تقوم بها هذه الشركات أصبحت خاضعة لمؤسسة النقد العربي السعودي، من حيث التحوط والملاءة المالية وغير ذلك من شروط، وهو ما يمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح.

يشار إلى أن السعودية بدأت مؤخراً تشهد عودة للانتعاش في السوق العقاري، بالتزامن مع عدد من المشروعات الكبرى التي تم الإعلان عنها، ومن بينها مشاريع لوزارة الإسكان.