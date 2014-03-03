537 مليون درهم قيمة التداولات اليومية للعقار بدبي

بلغت قيمة تصرفات العقارات من أراض وشقق وفيلات وإجراءات بيع ورهن و"إجارة منتهية بالتملك" في دبي اليوم نحو 537 مليون درهم منها 440 مليون درهم معاملات بيع أراض وشقق وفيلات وعمليات رهن بقيمة حوالي 97 مليون درهم.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات الذي يصدر عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي، بأن الدائرة سجلت اليوم 270 مبايعة منها 151 لأراض بقيمة 257 مليون درهم و117 مبايعة لشقق بقيمة 178 مليون درهم ومبايعتين لفيلاتين قيمتهما أربعة ملايين درهم.

وكانت أهم مبايعات الأراضي من حيث القيمة مبايعة بمبلغ 93 مليون درهم في منطقة "الخليج التجاري" تلتها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة "هور العنز".

وتصدرت "الثنية الخامسة" مناطق دبي من حيث عدد المبايعات بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 35 مليون درهم فمنطقة "البرشاء جنوب الرابعة" بتسجيلها أربع مبايعات قيمتها خمسة ملايين درهم.

كما شهدت الدائرة اليوم تسجيل 51 رهنا بقيمة 97 مليون درهم منها 14 لأراضٍ بمبلغ 36 مليون درهم و37 رهنا لفيلات وشقق بقيمة 61 مليون درهم كان أهمها في منطقة "برج خليفة" بقيمة 21 مليون درهم وأخرى في منطقة "مرسى دبي" بقيمة 16 مليون درهم.

