دار الكوثر: مشروع بوابة السيليكون بـ150 مليون دولار

تطرح مجموعة من الشركات العقارية الخليجية التي تشارك في معرض العقارات الكويتية والذي تختتم فعالياته بعد غد الخميس، عددا من المشاريع العقارية في كل من دبي، وتركيا، وصلالة، ومصر، والبوسنة، وبعض الدول الخليجية بأسعار تنافسية.

بدوره قال نائب رئيس مجلس إدارة "دار الكوثر" العقارية أحمد الصفار، إن الشركة طرحت مشروع "بوابة السيليكون" في دبي، البالغ كلفته 150 مليون دولار والذي ستقوم بتسويقه خلال المعرض، لافتاً إلى أنها بدأت بطرح المشروع في السوق الكويتي، ومشيراً إلى أنه مجمع كامل يضم 836 شقة سكنية واسعة تشمل شققاً مكونة من استديو، وغرفة نوم واحدة، وغرفتين، وثلاثة غرف، صممت جميعها لتلائم أذواق عشاق البيئة الطبيعية المحيطة بالسيليكون جيت.

وأضاف أن المجمع يجمع ما بين المعمار الحديث للسكن العصري في ضواحي المدن، وبين الأسلوب العربي التقليدي، منوهاً إلى أنه تحيطه من كل جانب حدائق خضراء خلابة، ومساحات كبيرة تؤمن الحرية في المشي والحركة لجميع السكان، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للاستمتاع بالهدوء والراحة.

من جهته، أعلن نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة الهدف الذكي للتسويق والاستثمار العقاري خالد علوان، أن الشركة وقعت عقدا جديدا لتسويق مشروع جراند كانيون بصوفيا عاصمة بلغاريا مع شركة جرانتي كوزا وهي من كبرى الشركات بتركيا والتي تأسست منذ عام 1948، وتقدر اصولها العقارية بنحو 500 مليون يورو، وهي الشركة نفسها المالكة لمشروع كوزا بارك والذي تقوم "الهدف الذكي" بتسويقه في الكويت، ودول الخليج، في اسطنبول الأوروبية.

إلى ذلك، كشف مدير عام شركة برج العالمية عمرو الجمال عن إطلاق مشروع برج الباباز والذي من المتوقع أن يحقق طفرة نوعية في المشاريع السياحية، مشيراً إلى أنه في إطار صخب الحياة والإيقاع السريع للحياة، يحتاج العميل إلى رحله واسترخاء وهدوء، وأن برج الباباز (منتجع الرومانسية) يستطيع منحه أوقاتا هادئة ليعيش عالم من الخيال والإحساس المرهف والذي سيساعد على تقديم بيئة سياحية نظيفة، للعملاء الذين يطمعون للعيش بأسلوب حياة صحي.