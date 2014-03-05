إفراغ أرض النفيسي بـ1.197 مليار لصالح المساهمين

أنهت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة يوم أمس إجراءات إفراغ أرض مكة التابعة لمساهمات صلاح النفيسي "تمور المملكة" بالدائرة الأولى بالمحكمة العامة في مكة المكرمة لصالح التحالف المشتري واستلام قيمة الأرض التي بلغت مليارا و197 مليون ريال.

وأوضحت اللجنة في بيان صحافي اليوم أنه سيتم خلال الأيام القادمة إعلان آلية صرف المرحلة الأولى من إعادة حقوق المساهمين المتعلقة في توزيع رأس المال بعد اكتمال الأعمال المحاسبية لتحويل مبالغ المساهمين المحصلة من قيمة بيع الأرض وإيداعها مباشرة إلى حساباتهم التي تم تحديثها مؤخرا.

ودعت اللجنة المساهمين الذين لم يقوموا بتحديث البيانات وتسليم المستندات الأصلية للمساهمة من صكوك شرعية أو سندات الأسهم لسرعة مراجعة أقرب فرع من فروع البنك العربي الوطني، بعد أن تتم تعبئة استمارة التحديث من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك أو الموقع الإلكتروني للجنة المساهمات العقارية.

وكانت اللجنة قد أقامت مزادا علنيا نهاية العام الماضي لبيع أرض مكة بقيمة إجمالية بلغت مليارًا و197 مليون ريال ، بإشراف مباشر وجهود كبيرة بذلها قاضي التنفيذ، امتدادا للدور الكبير الذي يقدمه قضاة التنفيذ ووزارة العدل والجهات المعنية لتصفية المساهمات المتعثرة التي تتولى لجنة المساهمات العقارية النظر فيها لإعادة حقوق آلاف المساهمين المتضررين من تعثر تلك المساهمات.

