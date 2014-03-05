مجموعة بن حم تعتزم إطلاق 3 فنادق في أبوظبي

تفتتح مجموعة فنادق "سيتي سيزنز"، التابعة لمجموعة بن حم قريباً، فندق رويال روز الجديد في أبوظبي.

وفي هذا الصدد، قال مسلم بن سالم بن حم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم، إن الفندق الجديد سيشكل إضافة نوعية على القطاع الفندقي والسياحي، سواء على مستوى إمارة أبوظبي أو الإمارات.

وأوضح بن حم أن الفندق من فئة 5 نجوم، ويتميز بتصميم معماري مأخوذ من الطراز الملكي الفرنسي في القرن الـ17 وتجهيزاته، ويتألف من 20 طابقاً على مساحة 1500 متر مربع، ويضم 355 غرفة وجناحاً ملكياً.

وأكد أن الإمارات أصبحت وجهة جاذبة للاستثمارات السياحية طوال العام، وما يؤكد ذلك تدفق الزوار إليها من مختلف الأسواق العالمية في مختلف فصول السنة، ولمختلف الأغراض، مثل التسوق والأعمال والمعارض والترفيه.

وأشار بن حم إلى أن القطاع السياحي والفندقي يستحوذ على الحصة الكبرى من الاهتمام والتوجهات الاستثمارية في الأعوام القادمة بالإمارات، بعد أن أصبحت الدولة نقطة جذب سياحي محورية إقليمياً وعالمياً، وتصل نسب إشغال الفنادق فيها إلى معدلات أكثر ارتفاعاً.

وأضاف بن حم أن المجموعة بصدد إطلاق سلسلة فنادق جديدة يجري العمل فيها في دبي وأبوظبي وفق أحدث المعايير الفندقية.

وقال بن حم إن المجموعة أيضاً تعتزم افتتاح فندق "رويال روز" في أبوظبي من فئة 5 نجوم بطاقة 355 غرفة خلال شهر مارس 2014، إضافة إلى أن المجموعة ستفتتح ثالث فنادقها في العاصمة أبوظبي، وهو فندق "البارك سيتي سيزنز" من فئة 4 نجوم خلال شهر يوليو من هذا العام بطاقة 154 غرفة فندقية.

وحول الفنادق الجديدة في دبي، قال إن هناك فندقاً جديداً سيتم افتتاحه قريباً هو فندق سيتي سيزنز بر دبي بجوار فندق برجمان بطاقة 192 غرفة.