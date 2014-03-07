داماك العقارية: تطلق مشروع سيلستيا بـ"دبي وورلد"

ذكرت شركة داماك العقارية في دبي بأن مشروع "سيلستيا" يتمتع بموقع إستراتيجي، حيث يقع بالقرب من أكبر مطار في العالم "مطار آل مكتوم الدولي".

وأشارت "داماك" إلى أن المشروع والذي يقع وسط مدينة دبي ورلد سنترال، يتكون من 7 طوابق، إضافة إلى الطابق الأرضي، ويشتمل على ستوديوهات وشقق مكونة من غرفة أو غرفتي نوم، ومن المرجح أن يستكمل بشكل نهائي بحلول عام 2016.

ويقدم المشروع، بحسب بيان شركة داماك، خدمات ووسائل ترفيهية من فئة الخمس نجوم، مشيرة إلى أن الأسعار تبدأ من 621 ألف درهم إماراتي، ويتوافر المشروع للاستثمار الفوري.