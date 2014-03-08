4.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن تحقيق التصرفات العقارية خلال الأسبوع الماضي 4.2 مليارات درهم، حيث بلغت قيمة المبايعات 2.4 مليار درهم، منها مبايعات أراض بقيمة 1.3 مليار درهم، ومبايعات شقق وفلل بـ 1.1 مليار درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.8 مليار درهم، منها رهونات أراض بقيمة 1.5 مليار درهم، ورهونات فلل وشقق بقيمة 271.6 مليون درهم.

وشهدت الدائرة خلال الأسبوع تسجيل 1402 مبايعة، منها 773 مبايعة للأراضي، فيما بلغت مبايعات الشقق والفلل 629 مبايعة بقيمة 1.1 مليار درهم، منها 610 مبايعات للشقق بقيمة 979.4 مليون درهم، و19 مبايعة للفلل بقيمة 76.8 مليون درهم، أهمها مبايعة بقيمة 112.3 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة الثنية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 36 مبايعة بقيمة 144.2 مليون درهم. وتم خلال الأسبوع تسجيل 268 رهنا، منها 99 رهنا للأراضي بقيمة 1.5 مليار درهم، و169 رهنا للشقق والفلل بقيمة 271.6 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 443.9 مليون درهم.