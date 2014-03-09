إطلاق مشروع "سيليكون بارك" في دبي بـ1.1 مليار درهم

أعلن اليوم رئيس سلطة واحة دبي للسيليكون، الهيئة التنظيمية لواحة دبي للسيليكون، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، عن إطلاق مشروع "سيليكون بارك" أول مدينة ذكية متكاملة بتكلفة 1.1 مليار درهم على امتداد 150 ألف متر مربع.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد إن المدينة الذكية التي بدأت أعمال تنفيذها وسيتم إنجازها بحلول الربع الأخير من عام 2017، تهدف لتحويل دبي المدينة الأذكى في العالم خلال السنوات الثلاث المقبلة ويمثل المشروع محاكاة مثالية لرؤية دبي 2021، التي تم إطلاقها في شهر أكتوبر 2013 لتحويل دبي إلى مدينة ذكية مواكبة أحدث التوجهات في عالم المدن الذكية".

وتم تصميم المشروع ليلبي كامل احتياجات ومتطلبات القاطنين فيه والزوار ورجال الأعمال والعائلات على مدار 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع و12 شهراً في العام.

وسيشمل المشروع عدداً من الساحات، وتم تخصيص ساحة رئيسية في قلب المشروع لاستضافة الأنشطة المتنوعة في الهواء الطلق. ويتم تزويد هذه الساحات بأحدث الأجهزة والتقنيات الذكية بما فيه شاشات العرض الذكية وعروض الليزر ووسائل العرض ثلاثية الأبعاد وأجهزة الإضاءة والصوت. كما يتم تجهيز هذه الساحات بالمقاعد الذكية وأنظمة الصوت الذكي ونظم الاتصالات عبر شبكة الإنترنت لتمكين جميع المقيمين والزوار من عيش تجربة تكنولوجية ذكية فريدة.