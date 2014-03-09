عقد لبناء مليون وحدة سكنية في مصر بـ280 مليار جنيه

قالت شركة أرابتك القابضة إنها وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الدفاع المصرية لبناء مليون وحدة سكنية بتكلفة 280 مليار جنيه.

وقالت الشركة في بيان لها إنها ستبدأ العمل في المشروع بداية من الربع الثالث من العام الجاري، على أن يتم تسليم أول وحدة سكنية بداية عام 2017.

وأضافت الشركة أن المشروع سيقام على نحو 160 مليون متر مربع في 13 موقعا في عدة محافظات.

وكانت "العربية نت"، قد انفردت صباح اليوم بخبر نقلاً عن مصادرها عن توقيع أرابتك الإماراتية، اليوم عقداً مع وزارة الدفاع المصرية يتضمن مشاركة الشركة بتنفيذ مشروع إسكاني ضخم لمحدودي الدخل يضم مليون وحدة سكنية.

وقالت المصادر إن تنفيذ المشروع سيكون خلال 5 سنوات.

وتقوم وزارة الإسكان حالياً بتوفير قطع الأراضي والتي ستكون موزعة بين عدد من محافظات مصر.

