الضويحي: السكن يشمل سعوديي الداخل والخارج

كشف وزير الإسكان السعودي الدكتور شويش الضويحي، لـ "العربية"، أن مشروع "إسكان" لا يقتصر على سعوديي الداخل فقط، بل يشمل جميع السعوديين العاملين خارج السعودية والطلبة والمسافرين للعلاج وغيرهم.

وتطرق إلى ما نقلته له "العربية" من شكاوى المواطنين، مؤكدا على سهولة المعلومات المطلوبة في البوابة منها على سبيل المثال رقم عداد الكهرباء للمسكن الحالي، حتى وإن كان في غير المدينة المطلوب فيها السكن، وعدم اشتراط رقم فاتورة الكهرباء.

وجدد التأكيد على أن اللائحة التنفيذية لتنظيم دعم السكن، منشورة على بوابة إسكان، وعلى الموقع الإلكتروني للوزارة داعيا كل طالبي السكن إلى إبداء رأيهم بها ومتمنياً عليهم جميعا المشاركة والمساهمة بالملاحظات أو التعديلات من خلال تحديد المادة ونوع التعديل المطلوب عليها.

سهولة التقديم

كما وصف الضويحي طلب السعوديين للحصول على الدعم لتوفير المساكن بـ "السهل جداً" عبر موقع (البوابة الإلكترونية إسكان)، مؤكداً أن عدداً كبيراً من المواطنين نجحوا في إتمام طلباتهم خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

وتعهدت وزارة الإسكان بالبدء بتسليم الوحدات السكنية لمن أكملوا طلباتهم خلال 7 أشهر من استلام الطلبات.

وقال الضويحي إن الوزارة نجحت في فتح بوابة الإسكان لتلقي الطلبات، بنفس التوقيت المحدد بموجب التنظيم الخاص بالدعم الإسكاني وهو 60 يوماً منذ صدور التنظيم مؤكدا بدء استقبال الطلبات منذ الجمعة الماضي ويستمر لشهرين.

القدرة على تلبية الطلبات

وبسؤاله عن القدرة على تلبية الطلبات، قال الضويحي، إن لدى الوزارة المشروعات والسيولة الكافية لتلبية معظم الطلب على الوحدات السكنية للمستحقين.

وذكر أن بوابة إسكان، توفر منتجات تتوزع على (قرض، أرض وقرض، وحدات سكنية)، داعيا المواطنين الى التأكد من دقة بياناتهم في الطلب لأن اللائحة التنفيذية تتضمن عقوبات بحق من يدلي بمعلومات غير صحيحة.

وكشف أن وزارة الإسكان لم تزل مستمرة بتوقيع العقود من أجل توفير المنتجات والوحدات السكنية في مشاريع كبرى في مختلف مناطق المملكة، وستكون قادرة على توفيرها مع استكمال مراحل استلام الطلبات وفرزها وتصنيفها وفق شروط المستحقين للدعم

الاستحقاق والأولوليات

وأكد أن اللائحة أوضحت بشكل مباشر أولوية التنافس بين مقدمي الطلبات، بناء على عدد من المعايير منحت بعض المزايا للأسر من ذوي الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والمطلقات وغيرهم من فئات المجتمع.

واعتبر أن من المبكر الحديث عن أعداد الذين تقدموا حتى الآن، لكنه أكد نجاح "عدد كبير" من أصحاب الطلبات بإكمال طلباتهم خلال الأيام الثلاثة الأولى.

وقال إن موظفين من الوزارة يعملون على مدار الساعة لتلقي الشكاوى، حول المشكلات التي يواجهها المواطنون خلال التقديم لطلب الدعم، عبر البوابة نفسها أو الهواتف المجانية للوزارة على مدار الساعة. وخصصت الوزارة رقم الهاتف المجاني (920002431) من أجل استفسارات بوابة إسكان.