السيسي يطلع على الصور الأولى لمليون وحدة سكنية

كشفت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على فيسبوك صوراً ومخططات مشروع بناء مليون وحدة سكنية في مصر، والتي سيتكلف بناؤها حوالي 280 مليار جنيه، أي ما يعادل 40 مليار دولار.

ويرى مراقبون أن مشروع بناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل في مصر يشكل ربما تدشينا للحملة الانتخابية لوزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي، الذي يتوقع أن يعلن ترشيحه رسميا خلال الأيام المقبلة.

وفي تفاصيل الخبر، قال محللون وخبراء إن اختيار شركة أرابتك الإماراتية لتنفيذ بناء مليون وحدة سكنية في مصر، سيكون إيجابياً، ويعزز من أداء وثقة الشركات سواء المحلية أو الأجنبية أو العربية في الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.

وتوقع نائب رئيس شركة مينا لتداول الأوراق المالية، أحمد سمير، أن تقترب الاستثمارات العربية المتوقع دخولها إلى مصر خلال المرحلة المقبلة من 30 مليار دولار، في مجالات العقارات والطاقة والبترول.

مشروع ضخم

وأوضح ان هذه الصفقة تؤكد أن الاستثمار في مصر يتم توجيهه بشكل صحيح لحل المشاكل المزمنة التي فشلت في علاجها جميع الحكومات السابقة، خاصة وأن أزمة الإسكان في مصر أزمة طاحنة، وسوف يعمل المشروع الضخم الذي تنفذه أرابتك على تشغيل عدة قطاعات أخرى، إضافة إلى أنه سيوفر مئات الألاف من فرص العمل.

وأشار لـ "العربية نت"، إلى أن هذه الصفقة سيكون لها مردود إيجابي على أداء الاقتصاد المصري، وسوف تعزز من ثقة الاستثمار العربي والأجنبي والمحلي في الحكومة والاقتصاد المصري.

ووفقًا لما هو مطروح فمن المقرر أن تصل فترات سداد ثمن الوحدة السكنية إلى 20 سنة، مع خصم من 30 إلى 40% من قيمتها كدعم للشباب، بجانب تقليص المُقدّم ليتراوح بين 10 و15 ألف جنيه.

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وأعلنت شركة أرابتك القابضة أمس، أنها وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الدفاع المصرية لبناء مليون وحدة سكنية بتكلفة 280 مليار جنيه على مساحة 160 مليون متر مربع تم تخصيصها للمشروع من قبل وزارة الإسكان المصرية.

وقالت الشركة في بيان لها إنها ستبدأ العمل في المشروع بداية من الربع الثالث من العام الجاري، على أن يتم تسليم أول وحدة سكنية بداية عام 2017.

13 محافظة

وأضافت الشركة أن المشروع سيقام على نحو 160 مليون متر مربع في 13 موقعا في عدة محافظات.

وقال نائب رئيس إدارة الأصول بشركة "إتش سي" لتداول الأوراق المالية، ولاء حازم، إن الصفقة إيجابية بالتأكيد، ولها انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري بشكل عام، لأننا بالفعل لسنا بحاجة لإنشاء "كومباوند" أو منتجع سياحي، ولكننا بحاجة إلى إسكان لمحدودي الدخل.

وأشار في تصريحات لـ "العربية نت"، إلى أن إعلان تفاصيل العقد وتوقيعه بشكل رسمي سوف يعزز من أداء سهم شركة أرابتك في البورصة، خاصة وأنه حتى الآن لم يعلن عن تفاصيل كثيرة بخصوص العقد، وطرق تمويل المشروع، ولكن بشكل عام هناك إيجابيات كثيرة في هذه الصفقة التي تتجاوز قيمتها 40 مليار دولار، ومن شأنها تعزيز الثقة في أداء الاقتصاد المصري.

وأوضح أن اختيار شركة أرابتك لتنفيذ المشروع يخضع لعوامل سياسية وعلاقة مصر بدولة الإمارات، إضافة إلى أن سمعة الشركة جيدة وتحظى باحترام علي الصعيد العربي والدولي، وهذا من شأنه تأكيد تنفيذ المشروع بشكل جيد.

صفقة إيجابية

وقال إنه لا يمكن الربط بين إعلان المشروع العملاق وبين الاستثمارات الأجنبية المتوقع دخولها السوق المصري خلال الفترة المقبلة، لأنه لم يعلن أن الشركة ستوفر التمويل، ولكن من المتوقع ان تعتمد في التمويل على الاقتراض من البنوك المحلية، وربما ستضخ جزءا أخر، ولكن بشكل عام الصفقة إيجابية.

ووفقًا للتصميمات المبدئية للمشروع، والتي نشرها موقع صحيفة "الأهرام"، فمن المقرر أن توجد 5 نماذج للوحدات السكنية التي ستتسم بنمط معماري واحد، بجانب مساحات خضراء على شكل "جزر" في منتصف الوحدات لكي تكون متنفسا طبيعيا لسكانه.