وزير كويتي: "السكنية" توزع 12 ألف قسيمة للمواطنين

ستصل التوزيعات المقبلة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية في الكويت للمواطنين إلى 12 ألف قسيمة سكنية، وهو الرقم الذي اعتبره وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل بأنه الأعلى في تاريخ الكويت.

وقال الوزير أبل إن القضية الإسكانية تحمل أهمية كبيرة وتحظى باهتمام خاص من أمير البلاد، الأمر الذي يستوجب على الجميع إدراك صعوبة الواقع الإسكاني والأعباء التي يتحملها المواطن ماديا والناجمة عن هذه القضية.

وأوضح أن القضية الإسكانية هي مشكلة فنية بحتة تحتاج إلى دراسات شاملة ووافية وإدراك للأرقام التي ستظهرها هذه الدراسات، مشيرا إلى أن وزارة الدولة لشؤون الاسكان تعمل على وضع حل جذري لهذه القضية فور الانتهاء من الدراسات الفنية حتى لا يتكرر الواقع الحالي مجددا في المستقبل.

واعتبر أن القضية الإسكانية في الكويت "ليست صعبة وليست سهلة في الوقت نفسه"، مبينا أن أكبر التحديات هذه القضية تتمثل في توفر الأراضي إلا أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية لديها أراض في الوقت الحالي تؤمن ما يقارب 174 ألف وحدة سكنية.

وأشار إلى وجود 3 تحديات أساسية تعترض طريق المؤسسة العامة للرعاية السكنية بعد توفر الاراضي متمثلة في العامل الزمني والفني والمالي لافتا إلى أن المؤسسة ستقدم خلال الأسابيع القليلة المقبلة حلا شاملا ووافيا للقضية الإسكانية.