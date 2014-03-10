"الشورى" يستعجل صرف القروض للسعوديين لشراء المساكن

طلب مجلس الشورى السعودي من صندوق التنمية العقارية إيجاد حلول سريعة للمواطنين الموافق لهم على قروض وليس لديهم أراض، عبر التنسيق مع وزارة الإسكان.

ودعا الدكتور فهاد الحمد، مساعد رئيس مجلس الشورى، الصندوق إلى العودة إلى تطبيق برنامج القروض الاستثمارية ودعمه مالياً، وصرف كامل القرض السكني للراغبين في شراء الشقق السكنية التي لا تقل مساحتها عن 175 مترا مربعا.

وذكر الحمد في تصريح صحافي أن المجلس وافق بجلسته العادية التاسعة عشرة اليوم، على توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور جبران القحطاني تدعو الصندوق إلى التنسيق مع وزارة الإسكان لوضع آلية لتسريع إقراض مستحقي السكن وفق آلية الاستحقاق من المبلغ المخصص لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية .

كما وافق المجلس على توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور طارق فدعق تنص على ضرورة أن يؤكد صندوق التنمية العقارية على البنوك التجارية المتعاونة معه على الالتزام بشفافية شروط الإقراض العقاري للمواطنين .