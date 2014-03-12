80 % نسبة إشغال الفنادق في دبي بـ2013

سجلت الفنادق في إمارة دبي معدلات إشغال عالية وصلت إلى 80% في 2013.

ووفقاً لتقرير شركة ارنست ويونغ، سجل قطاع الضيافة في دبي أقوى أداء في دول مجلس التعاون، كما حافظت الفنادق على معدلات إشغال عالية على الرغم من دخول آلاف الغرف الفندقية الجديدة إلى السوق في 2013.

وشهد متوسط المعدلات اليومية (ADR) أيضاً زيادة قدرها 6.4% بين عامي 2012 و2013، مما زاد من إيرادات الغرفة الفندقية المتوافرة (العائد لكل غرفة متاحة) 223 دولارا في العام 2013، أي بزيادة نسبتها 5.9% مقارنة مع العام 2012.

كما تظهر الأرقام حالة مشابهة في أبوظبي، حيث سجلت الفنادق فيها زيادة بنسبة 12.8% إلى 73.4% في عام 2013.

واستقبلت فنادق دبي أكثر من 11 مليون زائر خلال العام 2013، بزيادة قدرها أكثر من مليون زائر مقارنة بالعام 2012، ويعد ذلك مؤشرا إيجابيا لدبي يعزز مساعيها لتحقيق هدفها المتمثل باستقبال 20 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2020.

وسجلت إجمالي الليالي الفندقية خلال العام الماضي زيادة بنسبة 11.0% لتصل إلى 41.57 مليون ليلة بالمقارنة مع 37.45 مليون ليلة في العام 2012.

كما طرأت زيادة على معدلات الإشغال في الغرف والشقق الفندقية من 78% إلى 80%، في حين وصل معدل الإشغال بالنسبة للشقق الفندقية إلى 82%، بزيادة قدرها 6.5% بالمقارنة مع العام 2012. وبهذا تصبح هذه الأرقام أكثر أهمية بالنظر إلى أن عام 2013 شهد عدداً من خيارات السكن الجديدة التي دخلت السوق.