الإسكان السعودية تتجه لتوفير 50 ألف وحدة سكنية

تواصل وزارة الإسكان السعودية تنفيذ وتصميم أكثر من 140 مشروعاً من المشاريع الإسكانية ضمن خططها التي تشمل جميع مناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة أن المشاريع العشرة التي يجري تنفيذها تتيح توفير أكثر من 50 ألف وحدة سكنية، موزعة على محافظات ومناطق المملكة.

وأشارت إلى أنها وقّعت عقود تنفيذ 10 مشاريع تطوير أراض لأحياء نموذجية متكاملة الخدمات وتنفيذ أعمال البنية التحتية، تشمل شبكات المياه والصرف الصحي والري وتمديدات الكهرباء والاتصالات والإنارة والرصف والزفلتة والتشجير والحدائق، إلى جانب توفير مواقع للمرافق التعليمية والترفيهية والتجارية والجوامع والمساجد، وفقاً لمعايير تخطيطية ومواصفات فنية عالية للجهات ذات العلاقة، تكفل إقامة بيئة اجتماعية حيوية للأسرة السعودية.

وأكدت الوزارة أنه سيتم توزيع هذه الأراضي بعد اكتمال تطويرها على المواطنين مع قروض للبناء عليها، كما أن الوزارة بصدد توقيع المزيد من المشاريع في جميع المناطق.