انخفاض حاد بصفقات العقار السعودية.. الأكثر في الدمام

انخفض المؤشر العقاري السعودي بشكل حاد لفترة الربع الأول من العام الهجري الحالي بعد أن هبط عدد الصفقات بشكل كبير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وكشفت إحصائيات حديثة لوزارة العدل أن التراجع الأكبر شمل المدن الرئيسية الكبرى في السعودية الرياض، وجدة ،والدمام فيما كان الانخفاض أقل في المناطق الأخرى ولكنه كان شاملا للأشهر الأربعة الأولى من العام الهجري الحالي.

وجاء التراجع الأكبر في الدمام بنسبة 20% من الصفقات فلم تسجل في الربع الأول من العام الحالي سوى 5,598 صفقة بإجمالي مساحة تقارب 7 ملايين و807 آلاف متر مربع مقارنة بـ7.676 صفقة في الفترة ذاتها من العام الماضي وبمساحة أكبر من 39 مليون و719 ألف متر مربع.

أما في جدة فلامس الهبوط في المبيعات نسبة الـ20% فلم تتجاوز الصفقات المبرمة الـ13.563 صفقة بإجمالي مساحة أكثر من 20 مليون متر مربع مقارنة بـ16.950 صفقة وإجمالي مساحة 27 مليون و771 ألف متر مربع.

واستمر التراجع في العاصمة الرياض وبنسبة 14% بصفقات بلغت 16.093 صفقة وإجمالي مساحة قرابة 86 مليون و792 ألف متر مربع مقارنة بـ18,721 صفقة بإجمالي مساحة 103 مليون و702 ألف متر مربع.

ويؤكد رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في الرياض حمد الشويعر أن تراجع الصفقات العقارية وبيع الأراضي يعود لأن كثيرا من محدودي الدخل أجّلوا خططهم لشراء الأراضي في انتظار ما ستقوم به وزارة الإسكان من مشاريع جديدة.

