مشاريع بـ 78 مليون ريال للتطوير في الشرقية السعودية

وقعت أمانة المنطقة الشرقية عدداً من العقود بمبلغ وقدره (78،007،818) ريالا، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية مع مجموعة من المؤسسات والشركات الوطنية.

ووقع أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير عقدا لمشروع إنارة بمدينة الدمام بقيمة (14.000.000) ريال، ومشروع إعادة تأهيل محطات تصريف مياه الأمطار بمحافظة الخبر بقيمة ( 5.154.000 ) ريال، وعقد لمشروع إعادة تأهيل محطات تصريف مياه الأمطار بمدينة الدمام بقيمة 13.388.000 ريال.

ومن بين المشاريع عقد لتحسين مداخل مدينة الظهران بقيمة (857.500) ريال، وعقد مشروع صيانة لوحات ومسميات الشوارع والمنازل بقيمة (699.790 ) ريالا.

كما تم توقيع عقد لمشروع تحسين مداخل مدينة الدمام بقيمة ( 20.748.210) ريال، وعدد من المشاريع الى جانب عقد مشروع تحسين مداخل الخبر بقيمة ( 6.829.712 ) ريالا، ومشروع إنارة بمدينة الظهران بقيمة ( 799.130 ) ريالا، وتوقيع عقد مشروع تحسين شوارع الظهران بقيمة 1.794.000 ريال.

