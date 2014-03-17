صرف ملياري ريال من مستحقات مساهمي ربوع مكة والنفيسي

قررت لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة في اجتماعها الثالث والتسعين الذي عقد اليوم الاثنين برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بدء صرف أكثر من ملياري ريال حقوقاً للمساهمين في مساهمتي ربوع مكة بواقع رأس المال ونسبة من الأرباح ومساهمات صلاح النفيسي "تمور المملكة" بنسبة 75% من رأس مال المساهمين.

وأوضحت اللجنة في بيان صحافي اليوم أن صرف باقي مستحقات مساهمي ربوع مكة "الحماد 3" سيتم صرفه بعد انتهاء إفراغ صك الأرض واستلام باقي القيمة واعتماد التقارير المحاسبية النهائية، وباقي مستحقات مساهمي النفيسي بعد بيع بقية الأملاك.

كما سيبدأ الصرف لمساهمي صلاح النفيسي "تمور المملكة" ومساهمي ربوع مكة الأسبوع الجاري وبشكل مرحلي على مدار ثلاثة أسابيع، فيما دعت اللجنة المساهمين الذين لا يحملون صكوكاً شرعية للتوجه للبنك العربي الوطني لتوقيع إبراء ذمة وإقرار بحقوقهم.

الجدير بالذكر أن إجمالي قيمة تصفية مساهمة ربوع مكة التابعة لمكتب "سليمان بن صالح الحماد" تجاوزت 1.4 مليار ريال، بينما بلغت قيمة تصفية أرض مكة التابعة لمساهمة صلاح النفيسي نحو 1.2 مليار ريال، على أن يتم صرف المتبقي من حقوق المساهمين بعد تصفية وبيع أصول وعقارات المساهمة.

وكانت اللجنة قد أعلنت في وقت سابق عن تأجيل موعد مزاد بيع مزارع تمور المملكة الذي كان مقرر إقامته يوم الثلاثاء 1 / 4 / 2014، لاستكمال توثيق الصكوك، فيما سيتم الإعلان عن الموعد الجديد للمزاد بعد اكتمال إجراءاته بالتعاون مع وزارة العدل والمحاكم الشرعية مع استمرار اللجنة باستقبال رغبات شراء المزارع وأملاك المساهمة.