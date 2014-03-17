"ديار" تحقق مبيعات بـ500 مليون درهم في "ذي أتريا"

حققت شركة "ديار للتطوير" مبيعات بقيمة 500 مليون درهم بعد بيع كافة الوحدات السكنية ضمن مشروع "ذي أتريا" وسط منطقة الخليج التجاري.

وأشارت الشركة في بيان صحافي إلى أن معرض المبيعات الذي نظمته شهد‮ ‬إقبالاً‮ كبيراً ‬من‮ ‬العملاء‮ ‬والمستثمرين.

وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي للشركة، إن نجاح "ديار" في بيع جميع الوحدات السكنية لهذا المشروع يشجع الشركة على الاستمرار بإطلاق مشاريع ذات قيمة مضافة تلبي احتياجات السوق، كما يشكل دليلاً على ثقة العملاء ومدى رضاهم عن المشاريع التي تطرحها، وفقاً لصحيفة "الاتحاد".

ويمتاز "ذي أتريا" باحتوائه على شقق ذات تصاميم وديكورات داخلية فريدة وفخمة صممتها الشركة العالمية الشهيرة "يوو ستوديو" للتصميم الداخلي، وهي إحدى شركات "يوو" التي أسسها المستثمر العقاري البارز جون هيتشكوكس والمصمم الشهير فليب ستارك.

وقد أطلقت "ديار" المشروع في 9 مارس الجاري، ومن المقرر تسليمه بحلول الربع الأول من عام 2017.