إعمار تطرح شققا سكنية في مشروع "بوليفارد كرسنت"

طرحت إعمار العقارية في دبي شققا سكنية في مشروع "بوليفارد كرسنت"، وسط مدينة دبي والذي يتألف من برجين يبلغ ارتفاعهما 39 و21 طابقاً.

وبحسب بيان للشركة، تحظى أكثر من 300 وحدة سكنية في مشروع "بوليفارد كرسنت" بمناظر وإطلالات ساحرة على بوليفارد محمد بن راشد وبرج خليفة. كما يتميز المشروع بقربه الكبير من منطقة دار الأوبرا، الوجهة الثقافية الأحدث في المدينة.

وقال أحمد المطروشي، العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية إنه أصبح وسط مدينة دبي موطناً لمناطق سكنية تعتبر من بين الأروع على مستوى العالم، إضافة إلى الأبراج التجارية. وسيرفع بوليفارد كرسنت معايير التصميم والعمارة والهندسة إلى مستويات جديدة من الفخامة والرقي.

من جانبه، قال عارف أميري، رئيس العمليات التجارية لشركة إعمار العقارية: "أصبح وسط مدينة دبي أحد أكثر الوجهات شهرة في دبي بالنسبة للمستثمرين العالميين الراغبين بشراء عقارات سكنية في المدينة".

وستطلق إعمار العقارية عمليات البيع لوحدات مشروع بوليفارد كرسنت بشكل متزامن في كل من دبي، وأبوظبي، وألماتي، وشنغهاي.

