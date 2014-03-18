رجل أعمال: المليون وحدة سكنية.. بداية المشاريع بمصر

قالت مصادر مطلعة، إن مشروع الإسكان الأضخم الذي تم الإعلان عنه في مصر مؤخراً لن يكون آخر المشاريع العقارية التي تنتج عن استمرار الدعم العربي لمصر، وإنه سيتم الإعلان عن مشروعات أخرى مماثلة خلال الأيام المقبلة.

وقال رجل الأعمال ورئيس الشركة المصرية السعودية، حسن رضا، لـ"العربية نت"، إن جدوى مشروع المليون وحدة سكنية الذي أعلنت عنه شركة أرابتك القابضة والقوات المسلحة المصرية مؤخراً، لا تتوقف فقط على تمويل المليون وحدة سكنية، ولكن إنما يؤكد ثقة كبرى الشركات في الاقتصاد المصري.

وأشار رضا إلى أن القيمة الإجمالية للمشروع وهي 280 مليار جنيه أي 40 مليار دولار، تعني أنه سيتم ضخ نحو 56 مليار جنيه في سوق العقار المصري سنويا تعادل 8 مليارات دولار، وذلك لمدة 5 سنوات.

وأكد أن الصناعات التي تقوم على النشاط والاستثمار العقاري تتميز باحتوائها على عمالة كثيفة، وبالتالي فإن هذا المشروع سوف ينجح بشكل كبير في تقليص عدد البطالة في صفوف العمالة التي كانت تعمل في الصناعات المرتبطة بالعقار، مثل الجبس والسيراميك والمواسير والدهانات والمحاجر، وغيرها حتى نصل إلى 90 صناعة.

وأوضح أن العائد المتوقع من الاستثمار في السوق المصري يعد أكبر دافع لعودة الاستثمارات الأجنبية التي هربت من مصر بمجرد قيام الثورات، ولكن الموضوع يحتاج بعض الوقت لأن رأس المال لا يعرف المغامرة غير المحسوبة.

وقال إنه من المؤكد أن تشهد الفترة المقبلة الإعلان عن مشروعات مماثلة بالاشتراك مع السعودية، خاصة وأن الشركات السعودية على استعداد تمام للاستثمار بكثافة في السوق المصري الواعد، مؤكداً أن استثمارات الشركات ورجال الأعمال السعوديين لن تنصب كلها في الاستثمار العقاري، ولكنهم يتطلعون إلى الاستثمار في الزراعة والسياحية والفندقة.

