142 مليار دولار قيمة مقدرة لمشاريع عقارية بدبي

قدر مشاركون في مؤتمر عقدته مجلة "ميد" أمس لاستعراض تقرير "الوجهة 2020، نظرة مستقبلية على مشاريع الإمارات" حجم مشاريع البناء والبنية التحتية التي هي في طور التخطيط أو طور التنفيذ في دبي بنحو 142 مليار دولار، أي 522 مليار درهم. وتوقعت "ميد" أن يدفع إكسبو 2020 النمو في دبي إلى حدود 6.5% في السنوات الثلاث المقبلة، ليرتفع إلى 10% سنوياً من 2017 إلى 2020.

وقال علي شيرواني، مدير تطوير الأعمال في هيئة التصدير والتمويل في الحكومة البريطانية، إن الحكومة البريطانية خصصت كبداية ضمانا ائتمانيا بقيمة 3 مليارات درهم، أي 500 مليون جنيه إسترليني لدعم الشركات البريطانية التي تفوز بمشاريع مرتبطة بإكسبو، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.

وأكد شيرواني أن الحكومة البريطانية على كامل الاستعداد لرفع قيمة هذا الضمان إذا احتاجت الشركات البريطانية بشكل غير محدود، ذلك مما يؤكد التزام الحكومة البريطانية بدعم الشركات البريطانية في مشاريع إكسبو، وحرصها على أن تكون للشركات البريطانية حصة كبيرة فيها. ورأى التقرير أن التحدي الرئيسي في دبي لا يكمن في النمو بحد ذاته، بل في إدارة النمو.

وأشار المشاركون إلى أن دبي بحاجة لزيادة عدد الغرف الفندقية إلى ما يقارب 160 ألف غرفة. ووفقاً للتقرير، تعكف دبي على بناء مدينة محمد بن راشد التي من شأنها دعم السياحة في دبي. ويضم المخطط العام للمشروع حديقة ترفيهية قادرة على استيعاب 35 مليون زائر سنوياً، وتضم استوديوهات يونيفرسال، إلى جانب أكثر من 100 منشأة فندقية. كما ستضم المدينة مول "أوف ذا وورلد"، الذي سيكون أكبر مركز للتسوق في العالم، قادر على استقبال أكثر من 80 مليون زائر سنويا.

وستقوم بتطوير المشروع الكائن بين شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الخيل، وشارع الشيخ زايد، كل من دبي القابضة وإعمار العقارية. وفي فبراير الماضي، أطلقت ميراس مشروع جزر بلووترز بكلفة 6 مليارات درهم، ما يعادل 1.6 مليار دولار قبالة مرسى دبي، وجميرا بيتش ريزدانس. وستضم عين دبي بكلفة مليار درهم، والتي ستكون أكبر عجلة دوارة في العالم، إلى جانب مناطق تجزئة وضيافة وترفيه.

ووفقاً للتقرير، فإن الفرص الاستثمارية الأبرز في القطاع، تتمثل في فنادق الثلاث والأربع نجوم الفخمة، لتلبية الطلب المتنامي من قبل السياح. وأضاف أنه في حال استمرار أسعار العقارات في تصاعدها، فإن المطورين سيواصلون إيجاد تدفق من العمال لشركات المقاولات.

وعلى الصعيد الترفيهي، يجري بناء حدائق ترفيهية وغيرها من مناطق الجذب السياحي، مثل أكبر عجلة دوارة في العالم التي تعكف ميراس على بنائها لتعزيز عروض دبي السياحية.