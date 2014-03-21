أكثر من 4.4 مليار درهم.. مبيعات العقار في دبي بأسبوع

بلغت التداولات العقارية في دبي خلال الأسبوع 4,4 مليار درهم، فقد وصلت قيمة المبايعات 2,5 مليار درهم، منها أراض بـ1,2 مليار درهم ومبايعات شقق وفلل 1,3 مليار درهم.

فيما سجلت الرهون 1,9 مليار درهم منها رهون أراض بقيمة 1,6 مليار درهم، ورهون فلل وشقق بقيمة 280,5 مليون درهم.

وشهدت دائرة الأراضي والأملاك تسجيل 1872 مبايعة منها 1037 مبايعة للأراضي.

وبلغت مبايعات الشقق والفلل 835 مبايعة بقيمة 1,3 مليار درهم منها 808 مبايعات للشقق بقيمة 1,2 مليار درهم و27 مبايعة للفلل بقيمة 88,9 مليون درهم، أهمها مبايعة بقيمة 117,6 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري ومبايعة أخرى بقيمة 70,1 مليون درهم في منطقة النهدة الثانية.