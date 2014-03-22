الإسكان السعودية: 4 مشاريع توفر 5600 مسكن في تبوك

حظيت منطقة تبوك بأربعة مشاريع إسكانية ضمن أحياء نموذجية لمخططات متكاملة المرافق منها المدارس والمراكز الصحية والحدائق، وتجري حالياً أعمال التشطيبات في عدد منها، إضافة إلى تطوير البنية التحتية من مياه وكهرباء وأرصفة وإنارة وغيرها.

ويتواصل العمل لتجهيز 5595 وحدة سكنية ضمن المشاريع الإنشائية ومشاريع تطوير البنية التحتية ضمن مشروع وزارة الإسكان "أرض وقرض"، وذلك لتوفيرها بتكاليف مناسبة للمواطن وجودة تنفيذية من شركات مقاولات وطنية تحت إشراف مكاتب هندسية استشارية ومتابعة فرق عمل الوزارة الإشرافي.

ويقع إسكان مدينة تبوك في شمال المدينة على مساحة 1.000.000 متر مربع، وبعدد 3604 وحدة سكنية، منها 901 وحدة سكنية تحت التنفيذ، ويشتمل على مرافق متكاملة وخدمات تعليمية ومساجد ومسطحات خضراء وممرات مشاة، روعي فيها تحقيق التواصل الاجتماعي بين أبناء الحي إلى جانب مرافق الخدمات والحركة الطلابية للمدرسة وتناسب حركة السيارات.

واعتمد تخطيط المشروع على وجود للحي وهو عبارة عن شريط للخدمات في منتصف المشروع، تتوفر فيه المدارس والمساجد والمراكز التجارية، إضافة إلى ممرات المشاة التي تحيط بالمشروع.

ويقع مشروع محافظة أملج شمال المحافظة ويبعد 5 كيلومترات عن مركز المحافظة، وتبلغ مساحته 1210113 مترا مربعا، ويضم 718 طُرح وحدة سكنية منها 359 للتنفيذ، وتتوفر فيه مجموعة من الخدمات العامة هي مدرستان للبنين والبنات، ومسجد، وحديقة، ومركز ثقافي.

وتعتمد الفكرة التخطيطية على نمط الشوارع الحلقية وإيجاد مجموعة سكنية مع توفر الخدمات العامة.

ويقع مشروع محافظة تيماء على بعد 265 كيلومترا من مدينة تبوك، ويضم 776 وحدة سكنية، على مساحة 641300 متر مربع، فيما تعتمد فكرة تصميم المشروع على وجود مركز للحي عبارة عن شريط خدمات تتوزع عليه الخدمات الدينية والترفيهية والتعليمية، مع استخدام التدرج الهرمي للشوارع.

وتبلغ مساحة كل وحدة سكنية في مشاريع الوزارة 500 متر مربع بمسطحات مباني 272 مترا مربعا، وتتكون من طابقين مصممة بطريقة تلبي احتياجات الأسرة السعودية ، حيث تضم أربع غرف نوم ومجلس رجال وغرفة طعام وغرفة معيشة ومطبخ وأربع دورات مياه.

وروعي في تنفيذ الوحدات السكنية المطابقة مع متطلبات كود البناء السعودي مع الحرص على الجودة، في حين تم التعاقد مع مقاول وطني لتنفيذ المشروع.

وإلى جانب المشاريع الإنشائية، تعمل الوزارة على تطوير البنية التحتية في تسع مناطق منها تبوك، إذ تبلغ مساحة المشروع 1098155 مترا مربعا، ويتيح توفير 3200 وحدة سكنية.

وتعمل الوزارة حاليا على تصميم مشاريع البنية التحتية في كل من محافظات الوجه (مشروعين) وحقل وضباء تستوعب لـ 2313 وحدة سكنية ،إضافة إلى مشاريع تبوك تم البدء في أعمال البنية التحتية لمشاريع الرياض والمدينة المنورة وجدة (موقعين) والدمام والخرج والأحساء والقطيف.

