دبي تصدر عقوداً موحدة لتداول العقار وملزمة للجميع

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك بدبي نموذج "العقود العقارية الموحدة" اليوم، والتي توضح العلاقة بين البائع والمشتري وبين الوسيط وكل واحد من طرفي العلاقة الرئيسيين على أن يبدأ التطبيق الإلزامي لها اعتبارا من أول مايو المقبل.

ويأتي إطلاق هذا النموذج في إطار سعي دائرة الأراضي والأملاك في دبي لسوق عقاري يتسم بالشفافية والمعايير المهنية الواضحة.

واعتبرت الدائرة هذه الخطوة التي يتم الإعلان عنها في دبي للمرة الأولى صمام أمان لحماية حقوق الأطراف الثلاثة في أي صفقة عقارية وهم البائع والمشتري والوسيط.

وأوضحت في بيان صحافي صدر عنها أن هذا الإجراء سيساعد على تيسير وتسريع عمليات البيع والشراء في السوق العقاري لا سيما أنه يتيح إتمام إجراءات التسجيل بسهولة ويسر من دون الحاجة إلى الاستعانة بدور مخلص المعاملات.

وستكون العقود على موقع سوق دبي العقاري الإلكتروني "إيمارت" حيث سيوفر للمتعاملين ثلاثة نماذج هي العقد الموحد وهو عقد بين البائع والمشتري /إف/ وعقد البائع والوسيط /إيه/ وعقد المشتري والوسيط /بي/.



