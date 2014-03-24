1.4 مليار درهم تداولات سوق دبي المالي بارتفاع مؤثر

بلغت قيمة تداولات سوق دبي المالي اليوم نحو 4ر1 مليار درهم وارتفع مؤشر السوق بنسبة 01ر1% رابحا 4ر43 نقطة ليغلق على 9ر4346 نقطة وسط ارتفاع أسعار أسهم 16 شركة وهبوط أسهم 11 شركة وثبات أسعار خمس شركات.

وكانت "دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين" أكثر الشركات ارتفاعا من حيث التغير في أسعارها بإغلاق 95ر2 درهم بنسبة تغير بلغت 3ر11% بينما كانت "الخليجية للاستثمارات العامة" أكثر الشركات انخفاضا في أسعارها بإغلاق 15ر2 درهم بنسبة تغير سالب 3ر2 %.

يذكر أن نطاق التقلب المعمول به في سوق دبي المالي هو 15% صعودا كحد أقصى و10% هبوطا كحد أدنى.

وكان سهم "مصرف السلام - البحرين" أكثر نشاطا من حيث قيمة التداول إذ بلغت نحو 2ر335 مليون درهم باستحواذ ما نسبته 3ر23% من قيمة تداولات السوق مرتفعا سعره فلسا واحدا من الدرهم ليغلق على 20ر2 درهم.

وتصدر قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية باقي القطاعات المتداول أسهمها من حيث قيمة التداول في السوق بمبلغ 5ر680 مليون درهم أي ما نسبته 3ر47 %.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم اليوم نحو 1ر550 مليون درهم لتشكل ما نسبته 2ر38% من إجمالي قيمة المشتريات في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 2ر518 مليون درهم بنسبة 36% من إجمالي قيمة المبيعات ليصل بذلك صافي الاستثمار الأجنبي إلى 9ر31 مليون درهم كمحصلة شراء.

