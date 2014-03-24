483 مليون درهم تداولات العقارات في دبي خلال يوم

حققت التداولات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي الأحد، أكثر من 483 مليون درهم، وبلغت قيمة المبايعات 410 ملايين درهم، منها مبايعات أراض بقيمة 211 مليون درهم ومبايعات شقق وفلل بنحو 199 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 73 مليون درهم، منها رهونات أراض بقيمة 32 مليون درهم ورهونات فلل وشقق بقيمة 41 مليون درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 285 مبايعة منها 160 مبايعة للأراضي، كما بلغت مبايعات الشقق والفلل 125 مبايعة بقيمة 199 مليون درهم منها 119 مبايعة للشقق بقيمة 185 مليون درهم و6 مبايعات للفلل بقيمة 13 مليون درهم.

كما تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 24 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 15.2 مليون درهم.