مصر: البدء بتلقي خطابات حجز 10 آلاف وحدة سكنية

يبدأ صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري المصري، اعتبارا من اليوم، الأربعاء، تلقى الخطابات البريدية، لحجز 10 آلاف وحدة سكنية، بالمدن الجديدة، فى إطار مبادرة البنك المركزى لتنشيط قطاع التمويل العقارى لمنخفضى الدخل، وخطة وزارة الإسكان لتوفير وحدات سكنية لهم، حيث أعلنت منذ أيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتعاون مع صندوق التمويل العقارى عن توافر10 آلاف وحدة سكنية كاملة التشطيب مدعومة من الصندوق للمواطنين منخفضى الدخل.

وقالت مي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى، أن الوحدات السكنية فى مدن: أكتوبر – العاشر من رمضان – 15 مايو – السادات – بدر- برج العرب الجديدة – بنى سويف الجديدة - الفيوم الجديدة – المنيا الجديدة – سوهاج الجديدة – أسيوط الجديدة – قنا الجديدة – طيبة الجديدة.

وأضافت: شروط الحصول على الوحدات، هى: ألا يتجاوز الدخل السنوى للمتقدم 21 ألف جنيه فى حالة الأعزب، أو 30 ألف جنيه فى حالة المتزوج أو من لديه أسرة، وعدم امتلاك الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر أى وحدة سكنية وألا يكونوا قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية مدعومة أو قطعة ارض أو قرض تعاونى إسكانى، وألا يزيد سن المواطن على 50 سنة ولا يقل عن 21 سنة.

وعن المستندات المطلوبة، أوضحت مى عبدالحميد، مطلوب بداية: شهادة بإثبات صافى الدخل الشهرى أو السنوى على أن تكون معتمدة ومؤرخة من جهة العمل، وبها رقما السجل التجارى والبطاقة الضربيبة لجهة العمل، وبالنسبة لأصحاب المهن الحرة، عليهم إرسال :شهادة من محاسب قانونى أو مصلحة الضرائب تبين صافى الدخل الشهرى أو السنوى، مع صورة من السجل التجارى والبطاقة الضريبية، كما أن على جميع المتقدمين إرسال صورة بطاقة الرقم القومى للأعزب أو للزوج والزوجة على أن تكون سارية، وكذا صورة قسيمة الزواج (للمتزوج)، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى، مع حوالة بريدية باسم صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى (كود مالى 2682 ) بمبلغ 75 جنيها كمصاريف استعلام لا ترد، وهناك استمارة بيانات ترفق مع المستندات، محدد بها الاسم، والعنوان، والتليفونات، واسم المدينة التى يرغب الطالب فى الحصول على وحدة سكنية بها، وهذه الاستمارة يمكن تصويرها من الإعلان الذى نزل فى إحدى الصحف، على أن يكتب على المظروف من الخارج اسم المدينة المطلوب التقدم لها، وترسل المستندات بالبريد على صندوق بريد رقم 298 الأرمان الجيزة عتبارا من اليوم وحتى 10/4/2014.

وشددت على أنه لن يلتفت إلى أية مستندات ترد غير مستوفية أو عن غير طريق البريد، أو بعد موعد التقديم على أن تتضمن أرقام التليفونات وعنوان المراسلات، مشيرة إلى أنه يمكن لأى مواطن الحصول على مزيد من المعلومات عبر الاتصال بالخط الساخن : 16028، أو تصفح الموقع الإلكترونى .

وأعلنت مى عبدالحميد أنها تلقت استفسارات وتساؤلات من الكثيرين خلال الأيام الماضية، منها ما يتعلق بإضراب بعض مكاتب البريد هذه الأيام، مؤكدة أنها تواصلت مع مسئولى البريد الذين أكدوا أن مكاتب البريد المضربة عن العمل نسبة ضئيلة على مستوى الجمهورية، ويمكن لطالب الحصول على وحدة إرسال خطابه من أى مكتب بريد على مستوى الجمهورية، أما ما يتعلق باستمارة البيانات، فأكدت أنه يكتفى بملء صورة الاستمارة الموجودة بالإعلان الذى نشر بإحدى الصحف.

وعن أسعار الوحدات المطروحة، قالت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى: تتراوح بين 75 ألفا و112 ألف جنيه للوحدة، وبمقدم يبدأ من 15% حتى 40% من قيمة كل وحدة طبقاً للدخل وقسط شهرى لا يتجاوز 25% من الدخل، وضربت مثالا توضيحيا، لشخص أعزب دخله 1400 جنيه شهرياً، وسعر الوحدة 75 ألف جنيه، فسيصبح المقدم المطلوب 12 ألف جنيه، والقسط الشهرى 295 جنيها، ولو أسرة دخلها 2500 جنيه شهرياً وسعر الوحدة 100 ألف جنيه، فسيصبح المقدم المطلوب 15 ألف جنيه والقسط الشهرى 625 جنيها.



