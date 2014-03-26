"نخيل" تتوقع زيادة الأرباح السنوية 15% خلال 2014

قال علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة نخيل العقارية المملوكة لحكومة دبي، اليوم الأربعاء، إن الشركة تسعى لزيادة أرباحها السنوية بنسبة 15 بالمئة في العام الحالي مع تدشين مشروعات جديدة وزيادة إيرادات الإيجارات.

وكانت "نخيل" أقرّت خطة لإعادة هيكلة ديون بقيمة 16 مليار دولار في 2011 إثر انهيار السوق العقارية الذي دفع أسعار المنازل في دبي للهبوط لأقل من نصف قيمتها من ذروتها في 2008، غير أن السوق العقارية بدأت تتعافي الآن مرة أخرى وارتفعت الإيجارات وأسعار المنازل وساهم ذلك في زيادة أرباح نخيل السنوية إلى 2.57 مليار درهم إماراتي (699.70 مليون دولار) في 2013 بارتفاع 27 بالمئة عن العام السابق.

وقال لوتاه إن أرباح العام الحالي ستكون أعلى من العام الماضي، مضيفاً أن الشركة تسعى لزيادة أرباحها بنسبة 15 بالمئة.

وجاءت تصريحات لوتاه في مؤتمر صحافي للإعلان عن بدء بيع قطع أرض يوم الأحد المقبل في مشروع جزر ديرة الذي يتألف من أربع جزر.

وتأمل "نخيل" أن تبيع 94 قطعة أرض -لأجل 79 فندقاً و15 منتجعاً- لطرف ثالث في أول جزيرتين وتتراوح مساحة هذه الأراضي بين 50 ألفاً و670 ألف قدم مربعة.

وذكر أن المشروعات التي تقيمها "نخيل" بنفسها على الجزيرتين تشمل سوقاً ليلية مكشوفة ومركز تسوق وأربعة فنادق ومنتجعاً وتنتهي منها في عام 2017. وسيبدأ التشييد العام الجاري.