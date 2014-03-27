بدء سحب كراسات 4 آلاف قطعة أرض في مصر الأحد المقبل

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري الدكتور مصطفى مدبولى، إن فروع بنك التعمير والإسكان على مستوى الجمهورية، ستبدأ الأحد المقبل سحب كراسات الشروط لـ4 آلاف قطعة أرض، تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في 9 مدن جديدة بالقرعة العلنية الخامسة لقطع أراضي الإسكان العائلي، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي.

وأكد وزير الإسكان، بحسب بيان صحفي أن جميع الأراضي ستسلم كاملة المرافق، وبمساحات تقريبية من 209 إلى 276 م2، وستستمر فروع بنك التعمير والإسكان في سحب الكراسات، وتلقى استمارات الحجز، الموجودة في كراسة الشروط، خلال الفترة من 30 مارس الجاري، وحتى 8 مايو المقبل.

وأعلن الوزير أنه يتم طرح 19 قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة، و124 قطعة بالعاشر من رمضان، و500 بأسيوط الجديدة، و846 بالسادات، و27 بالمنيا الجديدة، و1753 بطيبة الجديدة، و49 بأسوان الجديدة، و60 ببني سويف الجديدة، بالإضافة إلى 622 قطعة أرض بمدينة 15 مايو الجديدة.