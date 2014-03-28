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فولفو تبيع عقارات تجارية بقيمة 309 ملايين دولار

المصدر: العربية.نت
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قالت مجموعة فولفو السويدية للشاحنات والمركبات الثقيلة اليوم الجمعة إنها وافقت على بيع محفظة غير استراتيجية من العقارات التجارية بنحو 2 مليار كرون سويدي، أو ما يعادل 309 ملايين دولار.

وتغطي الصفقة بالأساس العقارات في جوتنبرغ التي تملكها فولفو وهي مستأجرة حالياً.

ونقل موقع "marketwatch"، عن فولفو قولها إن الصفقة تمت مع شركات Hemfosa وSagax بقيمة 2 مليار كرونة على أساس نقدي وخالية من الديون.

ومن المتوقع إتمام الصفقة في الربع الثاني من عام 2014، بعد أن تحصل على موافقة الجهات الرقابية على إتمام الصفقة.

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