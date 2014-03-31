تقرير: ارتفاع أسعار العقارات في دبي بالربع الأول

قال تقرير عقاري إن أسعار العقارات في دبي وأبوظبي على وجه الخصوص شهدت ارتفاعاً في الربع الأول من العام الجاري.

وأشار تقرير لموقع "بروبرتي فايندر" الإلكتروني إلى أن دبي مارينا لا تزال تتصدر مناطق دبي من حيث ارتفاع الإيجارات والأسعار العقارية، بينما احتلت داون تاون دبي المركز الثاني، وجاءت نخلة جميرا في المركز الثالث.

وارتفعت الأسعار في مناطق دبي مارينا وجميرا ليك تاورز والمرابع العربية وجميرا فيليج سيركل ومدينة دبي الرياضية وجميرا بيتش ريزيدنس والخليج التجاري بنسبة 6.48% و5.40% و5.38% و5.35% و4.49% و3.53% و2.68% على الترتيب.

أما على صعيد الإيجارات، فقد أكد التقرير أنها هي الأخرى شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، مشيراً إلى أن المناطق العشر الأولى في دبي التي تصدرت الارتفاع هي دبي مارينا (17.04%) وداون تاون دبي (7.76%) وجميرا ليك تاورز (7.67%) ودبي لاند (6.52%) ونخلة جميرا (6%) وجميرا فيليج سيركل (4.85%) وسبرينجز (4.45%) وجميرا بيتش ريزيدنس (4.10%) ومدينة دبي الرياضية (3.33%) والبرشاء (2.97%).



في حين قال التقرير إن ارتفاعات الأسعار في أبوظبي تركزت بمناطق جزيرة الريم والريف وشاطئ الراحة والغدير وجزيرة السعديات والراحة جاردنز وقرية هيدرا والراحة جولف جاردنز ومدينة خليفة والبطين على الترتيب.

أما ارتفاعات الإيجارات فتركزت في مناطق مدينة خليفة وجزيرة الريم والريف وشاطئ الراحة والخالدية وطريق المطار وطريق الكورنيش ومدينة محمد بن زايد ومنطقة المرور والراحة غاردنز على التوالي.