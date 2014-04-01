فاينانشيال تايمز: عقارات دبي تحقق أقوى نمو بالعالم

قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" في تقرير نشرته أمس الاثنين، إن قطاع العقارات في دبي يعيد تأكيد وضعية الإمارة كملاذ آمن في ظل ارتفاع أسعار البيوت، وتحقيق دبي لأقوى نمو بين أسواق الإسكان العالمية الرئيسية في 2013 بحسب وكالة العقارات "نايت فرانك".

وقالت "فايننانشيال تايمز" في تقرير نشرته "الخليج" الإمارتية إن 70% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دبي، تم ضخها في سوق العقارات بالإمارة، والذي يشهد دورة انتعاش أخرى ساهمت في إحياء المشاريع المتوقفة، إضافة إلى قيام مشاريع تطوير جديدة.

ونقلت الصحيفة عن حسين سجواني رئيس مجلس إدارة شركة "داماك" ورئيسها التنفيذي قوله إن طلب المستهلكين العالي على العقارات الفاخرة فاق المعروض المنخفض بكثير، مشيرة إلى أن إدراج "داماك" في بورصة لندن في ديسمبر الماضي شكل لحظة مهمة.

وقال إن الأمر لم يقتصر على ازدهار الأسواق السكنية وحسب، وإنما امتد الانتعاش إلى العقارات التجارية أيضاً.

وأوضحت أن حجم الاستثمار في الإمارات ارتفع 97% إلى 8 .1 مليار دولار في 2013 طبقاً لبيانات وكالة خدمات أعمال العقارات التجارية "كوشمان آند ويكفيلد".

وأشارت إلى أن دبي استحدثت مؤخراً مقاييس مضادة للمضاربات في السوق تشمل وضع سقف للرهونات، ومضاعفة رسوم نقل الملكية إلى 4% من سعر البيع.