قفزة بتداول العقارات بدبي.. 6.1 مليار درهم في أسبوع

سجلت قيمة تصرفات العقارات من أراضٍ وشقق وفيلات وإجراءات بيع ورهن و"إجارة منتهية بالتملك" في دبي رقماً قياسياً جديداً، بلغ نحو 6.1 مليار درهم في الأسبوع الحالي منها 3.7 مليار درهم معاملات بيع أراضٍ وشقق وفيلات وعمليات رهن بقيمة حوالي 2.4 مليار درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الذي صدر عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي أن الدائرة سجلت خلال الفترة من 30 من الشهر الماضي إلى اليوم 1674 مبايعة منها 1070 لأراضٍ بقيمة 2.6 مليار درهم و574 مبايعة لشقق بقيمة 988 مليون درهم و30 مبايعة لفيلات بقيمة 80 مليون درهم.

وكان أهم مبايعات الأراضي من حيث القيمة مبايعة بمبلغ 475 مليون درهم في منطقة "المركز التجاري الثانية" تلتها مبايعة بقيمة 70 مليون درهم في منطقة "نايف".

وتصدرت "وادي الصفا 7" مناطق دبي من حيث عدد المبايعات بتسجيلها 175 مبايعة بقيمة 698.1 مليون درهم، فمنطقة "الحبية الثالثة" بتسجيلها 166 مبايعة قيمتها 500.5 مليون درهم.

كما شهدت الدائرة خلال أسبوع تسجيل 279 رهنا بقيمة 2.4 مليار درهم منها 74 لأراضٍ بملياري درهم و205 رهون لشقق وفيلات بقيمة 332.9 مليون درهم، كان أهمها في منطقة "الوصل" بقيمة 816 مليون درهم وأخرى في منطقة "السطوة" بقيمة 420 مليون درهم.