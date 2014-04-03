"بارامونت" تتجه لتوسيع إنشاء الفنادق والمنتجعات بدبي

تتجه شركة "باراماونت" للمنتجعات والفنادق، إلى التوسع في إمارة دبي لمواجهة الطلب الكبير على الوحدات الفندقية الراقية.

وبحسب صحيفة البيان، قال توماس فان فليت الرئيس التنفيذي للشركة إن الخطة تشمل إنشاء عدد من الفنادق والمنتجعات الفاخرة في دبي، اعتباراً من العام الجاري وحتى 2020.

وأشار إلى أن الشركة تخطط للتوسع في أبو ظبي والدوحة. مضيفا أن سوق صناعة السياحة في كل من أبوظبي والدوحة ومسقط واعد، ويبشر بمزيد من الفرص الاستثمارية.

وقال إن الشركة وقعت العديد من العقود لإنشاء منتجعات وفنادق في عدد من الدول الآسيوية، أبرزها منتجع جزيرة هانيان في مدينة بواوا الصينية، ويضم 508 أجنحة فاخرة.

وأشار إلى أن السفر إلى هذه الجزيرة يتم جواً عبر هونغ كونغ أو شنغهاي.

وقال إننا سنواصل التوسع الفندقي في دبي، نظراً للنمو السياحي الهائل فيها، حيث بلغ معدل الإشغال في فنادق دبي العام الماضي 87,6%، وهي نسبة مرتفعة، تجعل دبي تتفوق على أبرز الوجهات السياحية في العالم.

ولفت إلى الصورة الإيجابية جداً للاستثمارات السياحية في دبي، حيث إن الطلب ينمو بسرعة قياسية، وهذا يؤكد أن دبي باتت وجهة عالمية للسياحة على مدار العام، وبالتالي، فإن علينا أن نوفر المزيد من الغرف الفندقية في الإمارة.