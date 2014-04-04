أسعار العقار في مصر يشهد ارتفاعاً بـ10%

قال مسؤول مصري إن العقار يعتبر وسيلة الاستثمار الآمنة في الوقت الراهن، مشجعاً المستثمرين الكويتيين والخليجيين والمصريين على شراء وتملك العقارات في مصر في الوقت الحالي.

وأشار سفير مصر لدى الكويت عبد الكريم سليمان خلال تصريحات داخل معرض إيفرست العقاري في الكويت إلى أن ارتفاع أسعار العقارات الذي بلغ 10% خلال الربع الأول من العام الجاري، أمر يؤكد على قوة السوق العقاري في مصر .

وبين السفير أن شركات عديدة خليجية دخلت السوق المصري خلال الفترة الماضية، مبينا أن هنالك 900 شركة فقط من الكويت وحدها.

من جانبه قال رئيس مجلس ادارة شركة "افرست" لتنظيم المعارض والمؤتمرات هشام عبنة إن نحو 40 شركة كويتية وعربية وخليجية تشارك في معرض "افرست" العقاري الذي ستستمر فعالياته حتى يوم غد السبت.

ولفت عنبة إلى أن الشركات المشاركة تقدم مشاريع متميزة في مصر بالتجمع الخامس والشروق والمعادي والساحل الشمالي ومرسى علم والعين السخنة وشرم الشيخ و6 أكتوبر.

