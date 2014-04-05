أسعار المساكن في بريطانيا تتعرض لأكبر هبوط في عامين

قال بنك هاليفاكس للتمويل العقاري إن أسعار المساكن في المملكة المتحدة سجلت أكبر هبوط في حوالي عامين في مارس، وهو ما قد يقلل المخاوف من نمو تضخمي محتمل لسوق المساكن.

وأضاف البنك أن أسعار المساكن البريطانية انخفضت 1.1% الشهر الماضي - بعد زيادة بلغت 2.5% في فبراير - وهو أكبر هبوط منذ أبريل 2012 .

وسوق المساكن التي تدعمها أسعار فائدة قياسية منخفضة وبرامج حكومية هي محرك رئيسي للتعافي السريع غير المتوقع للاقتصاد البريطاني.

وأشارت أرقام هاليفاكس إلى أن سوق المساكن ما زال ينمو بوتيرة سريعة على أساس سنوي. وقفزت أسعار المساكن 8.7% في الأشهر الثلاثة حتى مارس مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام وهي أكبر زيادة منذ أكتوبر 2007 . وفي فبراير صعدت الأسعار 7.9 %.

وقال ستيفن نواكس مدير القروض العقارية بهاليفاكس "الطلب على المساكن مستمر في الحصول على دعم من تحسن الآفاق الاقتصادية ونمو الوظائف وتزايد ثقة المستهلكين وأسعار الفائدة المنخفضة."