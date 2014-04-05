عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق عقارات

أسعار المساكن في بريطانيا تتعرض لأكبر هبوط في عامين

المصدر: لندن ـ رويترز
هبوط كبير في المساكن في عموم بريطانيا
رابط مختصر

قال بنك هاليفاكس للتمويل العقاري إن أسعار المساكن في المملكة المتحدة سجلت أكبر هبوط في حوالي عامين في مارس، وهو ما قد يقلل المخاوف من نمو تضخمي محتمل لسوق المساكن.

وأضاف البنك أن أسعار المساكن البريطانية انخفضت 1.1% الشهر الماضي - بعد زيادة بلغت 2.5% في فبراير - وهو أكبر هبوط منذ أبريل 2012 .

وسوق المساكن التي تدعمها أسعار فائدة قياسية منخفضة وبرامج حكومية هي محرك رئيسي للتعافي السريع غير المتوقع للاقتصاد البريطاني.

وأشارت أرقام هاليفاكس إلى أن سوق المساكن ما زال ينمو بوتيرة سريعة على أساس سنوي. وقفزت أسعار المساكن 8.7% في الأشهر الثلاثة حتى مارس مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام وهي أكبر زيادة منذ أكتوبر 2007 . وفي فبراير صعدت الأسعار 7.9 %.

وقال ستيفن نواكس مدير القروض العقارية بهاليفاكس "الطلب على المساكن مستمر في الحصول على دعم من تحسن الآفاق الاقتصادية ونمو الوظائف وتزايد ثقة المستهلكين وأسعار الفائدة المنخفضة."

كلمات دالّة

#بريطانيا, #مساكن, #أسعار, #هبوط, #عقار, #هاليفاكس, #منازل

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر