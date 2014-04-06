518 مليون درهم تداولات يومية للعقارات بدبي

بلغت قيمة تصرفات العقارات من أراض وشقق وفيلات وإجراءات بيع ورهن و"إجارة منتهية بالتملك" في دبي، اليوم، نحو 518 مليون درهم، منها 437 مليون درهم معاملات بيع أراض وشقق وفيلات، وعمليات رهن بقيمة حوالي 81 مليون درهم.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات الذي يصدر عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي، بأن الدائرة سجلت 271 مبايعة، منها 163 لأراض بقيمة 277 مليون درهم، و100 مبايعة لشقق بقيمة 133 مليون درهم، وثماني مبايعات لفيلات بقيمة 26.4 مليون درهم.

وكان أهم مبايعات الأراضي من حيث القيمة مبايعة بمبلغ 22 مليون درهم في منطقة "المرر"، تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة "جميرا الاولى".

وتصدرت "وادي الصفا 7" مناطق دبي من حيث عدد المبايعات بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 101 مليون درهم، فمنطقة "الثنية الخامسة" بتسجيلها 16 مبايعة قيمتها 64 مليون درهم.

كما شهدت الدائرة تسجيل 40 رهنا بقيمة 81 مليون درهم، منها تسعة لأراضي بمبلغ 18 مليون درهم، و31 رهنا لشقق وفيلات بقيمة 63 مليون درهم، كان أهمها في منطقة "مرسى دبي" بقيمة 20 مليون درهم، وأخرى في منطقة "الثنية الخامسة" بقيمة 15 مليون درهم.