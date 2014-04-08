قرار وزاري يحدد شروط مهنة المقيم العقاري بالسعودية

أصدر وزير التجارة والصناعة السعودي، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، قراراً وزارياً يقضي بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين "فرع العقار" ، كما تضمن القرار إجراءات تنظيم المرحلة الانتقالية.

وبحسب بيان للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، أوجب القرار الوزاري على كل من يمارس مهنة التقييم أن يكون عضواً في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين قبل 1/1/2015.

كما أوجب القرار على كل من يمارس مهنة التقييم أن يجتاز اختبارات التأهيل التي تضعها الهيئة لاستيفاء أحد شروط الاعتماد وذلك قبل انتهاء الفترة الانتقالية بتاريخ 1/12 /2017، فيما منح القرار استثناءً خاصاً للحاصلين على الشهادة الجامعية في التخصصات التي تعتمدها الهيئة.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين في اجتماعه السادس الذي عقد يوم الأربعاء الماضي قد وافق على الصيغة النهائية للائحة، بعد أن استكمل مشروع اللائحة البحث مع المهتمين بمهنة التقييم من خلال اللقاءات التي عقدتها الهيئة، ومن موقعها الإلكتروني في استطلاعها لآراء العموم.