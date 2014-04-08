بورصة مصر ترتد للأعلى مع عودة الصناديق الخارجية

دخلت البورصة المصرية في موجة صعود قياسية بإنهاء تعاملات اليوم، وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرحة نحو 7.5 مليار جنيه، بدعم مشتريات صناديق عربية وأجنبية، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع.

وقال محللون ومتعاملون إن السوق صعد اليوم بدعم تنفيذ إغلاقات أمس، في ظل ضعف السيولة وتراجعى قيم التداولات بشكل ملحوظ، مع استمرار حالة الأداء العرضي خلال الجلسات المقبلة.

وقال المحلل المالي، نادي عزام، إن أداء السوق كان إيجابياً ولكن مازالت حالة القلق والترقب تسيطر على أداء المستثمرين، خاصة بعد خروج جزء كبير من السيولة في ظل موجة البيع العنيفة التي شهدتها البورصة خلال الجلسات الماضية.

وأوضح لـ "العربية نت" أن المؤسسات والصناديق العربية والأجنبية اتجهت نحو الشراء للاستفادة من تدني مستويات أسعار الأسهم، واتجهوا للشراء في أسهم التجاري الدولي وحليج الأقطان والقابضة الكويتية.

وخلال جلسة تعاملات اليوم ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق نحو 7.5 مليار جنيه بنسبة 1.65%، بعدما ارتفع من نحو 453.3 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 460.8 مليار جنيه في إعلاق تعاملات اليوم.

وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 2.3% مضيفاً نحو 174 نقطة بعدما ارتفع من نحو 7530 نقطة في إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 7704 نقطة في إغلاق تعاملات اليوم.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.01% إلى مستوى 581 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً بنسبة 2.63% إلى مستوى 1018 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة أنها تعتزم إتاحة تحديثات يوميا عبر موقعها الالكتروني لنموذج الإفصاح الخاص بأهم البيانات والمؤشرات المالية، ويشمل النموذج عددا من البيانات مثل مضاعف الربحية للسهم مقرونا بمضاعف ربحية القطاع، ومعدل دوران السهم، كذلك نسبة تغير سعر السهم منذ بداية العام، ورأس المال السوقي للشركة ، فضلا عن المتوسط اليومي لقيم وأحجام التداولات وكذلك عدد العمليات المنفذة على الأسهم المقيدة.

وقال رئيس البورصة المصرية، الدكتور محمد عمران، إن إتاحة هذا التقرير بصورة يومية يهدف في المقام الأول إلي توفير بيانات ومؤشرات بصورة دورية لزيادة جودة المعلومات الخاصة بأخبار الشركات والمقدمة للمستثمرين بما يساعدهم على اتخاذ القرار الاستثماري كما يرفع قدرة صغار المتعاملين في إجراء المقارنات اللازمة بين الشركات في القطاع الواحد أو بين القطاع والسوق ككل، كذلك الإلمام بتطور الأداء السعري للأسهم وربحيتها خلال فترة معينة بما يرفع كفاءة قراراتهم الاستثمارية.