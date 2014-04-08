الإسترليني يقفز 1% ليسجل أعلى مستوى في شهر

أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء أن الصناعات التحويلية في بريطانيا سجلت معدل نمو أعلى من التوقعات في فبراير، في مؤشر جديد على استمرار وتيرة نمو قوية في 2014.

ودفعت البيانات الجنيه الإسترليني للصعود حوالي 1% الى أعلى مستوى في شهر امام العملة الاميركية عند 1.6754 دولار. كما ارتفع الاسترليني حوالي 0.5 % امام اليورو ليجري تداوله حول أعلى مستوياته في شهر عند 82.35 بنس.

وقال المكتب الوطني للاحصاءات ان انتاج الصناعات التحويلية نما بنسبة 1% في فبراير مقارنة مع الشهر السابق وهي أكبر زيادة منذ سبتمبر الماضي كما سجل نموا 3.8% على أساس سنوي.

وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز نموا 0.3% على أساس شهري و3.1% على أساس سنوي.

وصعد الناتج الصناعي الكلي - الذي يشمل توليد الكهرباء وإنتاج النفط في بحر الشمال وكذلك الصناعات التحويلية - 0.9% في شهر فبراير، متعافيا من مستواه الضعيف في يناير حين عرقل سوء الأحوال الجوية انتاج النفط والغاز من بحر الشمال.

وفي استطلاع أجرته رويترز توقع محللون أن ينمو الانتاج الصناعي 0.3%. وذكر مكتب الاحصاء أن الانتاج الصناعي نما 2.7% على أساس سنوي.

وفي وقت لاحق قال المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية ان الاقتصاد البريطاني نما على الارجح بنسبة 0.9% في الاشهر الثلاثة الاولى من هذا العام، وهو أسرع معدل فصلي للنمو منذ الربع الثاني من 2010.

وزادت تلك البيانات اضافة الي بيانات الناتج الصناعي الاعتقاد بأن الاسعار الرسمية لفائدة الاسترليني قد ترتفع في وقت أقرب مما هو متوقع في العام القادم.